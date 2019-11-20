Верховный суд Украины признал законным выдворение лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили о признании незаконным и отмене решения о его высылке. Сообщается, что судьи оставили в силе решения судов предыдущих инстанций, которыми экс-президенту Грузии также было отказано в его требованиях.

Minval.az