Корова породы черный ангус была продана на аукционе в Канаде за 140 тыс. канадских долларов ($106 тыс.). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал CTV.

Аукцион прошел на этой неделе в городе Летбридж (провинция Альберта), покупателем стала канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch. По словам представителя аукциона Perlich Brothers Боба Перлича, данная покупка стала самой дорогой в истории компании за всю ее 52-летнюю историю. Второй результат на торгах составил 50 тыс. канадских долларов ($38 тыс.).

На черную корову, у которой даже нет имени, а лишь цифровой код-обозначение 109z, претендовали фермеры из Канады, Мексики и Соединенных Штатов.

«Она уникальна, в мире мало таких коров, — заявил покупатель коровы Даррен Ангер. — Я, конечно, знал, что за нее участники будут активно торговаться, но не мог даже представить, что этот лот вызовет такой сильный интерес».

Столь высокая цена за животное обусловлена хорошей генетикой, а новые владельцы с ее помощью намерены значительно расширить свое стадо элитных коров.

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