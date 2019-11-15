Российская киностудия «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», которому в этом году исполнилось 50 лет.

Как сообщила глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, первая из новых серий выйдет в начале лета 2020 года.

О том, что «Союзмультфильм» работает над продолжением «Ну, погоди!», стало известно в феврале 2019 года.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в мае 1969 года. «Союзмультфильм» снял 18 выпусков, последний из них вышел в 1994 году. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия «Кристмас Филмз».

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