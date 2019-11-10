Конфликт России и НАТО в Прибалтике приведет к захвату Калининградской области не за две недели, как предполагал американский эксперт, а за двое суток. Об этом говорится в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.

Военный эксперт Ду Вэньлун заявил, что Калининградская область — это небольшой регион, занимающий всего 15 тысяч квадратных километров и расположенный в 500 километрах от российской границы, но очень близко к странам НАТО.

По мнению эксперта, в случае конфликта странам альянса понадобится всего два дня, чтобы взять регион под свой контроль. Однако в ответ Россия может в течение пяти дней нанести удары по пяти-восьми европейским столицам. Это автоматически выведет конфликт с регионального уровня на общеевропейский и общемировой.

Напомним, что о том, что в случае военного конфликта в Прибалтике у стран НАТО будет две недели, чтобы захватить Калининград, говорилось в докладе старшего научного сотрудника американского Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера. По его мнению, война начнется, если Россия захочет присоединить прибалтийские страны.

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