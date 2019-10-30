В чью пользу изменит баланс сил возможное появление американских войск в Грузии?

У каждого человека — свой самый страшный ночной кошмар. Кто-то боится пауков, кто-то — мышей или змей, одним безотчетный ужас внушают закрытые помещения, другим — открытые пространства, полеты на самолете или путешествия на корабле. А еще бывают страхи и фобии политически. Где для российской аудитории на первом месте, без сомнения, «солдаты НАТО» в кавычках и без близ границ России, точнее, в странах, которые Кремль привык считать своей вотчиной.

В конце минувшей недели в порт Батуми вошли два военных корабля НАТО: флагман ITS Vesuvio (Италия) и тральщик TCG Amasra (Турция). Они входят в состав 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). В рамках визита запланированы совместные учения с кораблями береговой охраны Грузии и различные тематические семинары. Таким образом организаторы визита намерены повысить совместимость грузинских сил с силами НАТО.

Для России тут несколько «плохих новостей» в одном флаконе. Во-первых, явно не оправдывает надежд «Грузинская мечта»: с удовольствием рассуждая о нормализации отношений с Москвой, в Тбилиси и не думают сворачивать активность на натовском треке. Причем это улица с двусторонним движением: североатлантический тренд Грузии активно поддерживает сам альянс. Наконец, в сотрудничестве Грузии и НАТО далеко не последнюю роль играет Турция.

Пока что, впрочем, Грузия еще не член НАТО, и постоянного «натовского» присутствия на ее территории как бы нет — притом что тренинги, учения, семинары, «визиты вежливости» военных судов происходят практически постоянно. Однако в последние недели эксперты активно обсуждают предложение, которое высказал аналитик стратегического исследовательского института США «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) Люк Коффи. Он, напомним, предложил передислоцировать американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузию и разместить их на бывшей российской военной базе в Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети). «Предложение: американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию и стать силой „за горизонтом“ для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки, которая находится всего в 740 километрах от Раки. Теперь Грузия надежнее Ирака», — написал Коффи в своем микроблоге «Twitter».

Это, конечно, пока что не окончательное решение и даже не политическая инициатива, а всего лишь идея, высказанная в экспертном сообществе. Более того, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили поторопилась пояснить: «Вопрос так не стоит, и не считаю, что на все мнения экспертов мы должны делать комментарии. Эксперты, конечно же, могут высказывать мнение». После чего отметила, что «этот вопрос не рассматривается». А спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе добавил, что Тбилиси и Вашингтон нигде в рабочих форматах не обсуждали вопрос возможного размещения в Грузии выведенного из Сирии контингента США.

Но намеренно оставим в стороне традиционные в таком случае разговоры на тему «такое вряд ли понравится Москве», «и в Тбилиси, и в Вашингтоне осознают степень риска» и т.д. Важно другое. Решение Трампа вывести войска из Сирии было неожиданным для многих даже в Вашингтоне. Договориться после этого об их размещении в Грузии, заключить все положенные таком случае соглашения, подготовить инфраструктуру — такие вопросы на таких скоростях не решаются в принципе. Шансов, что американские части, покидая Сирию, направятся в Грузию, априори было немного. Но вот нет сомнений в другом: предложив такое, Люк Коффи прежде всего обозначил интерес США к размещению своих войск в Грузии, причем именно в Ахалкалаки, и не только и не столько в «сирийском» разрезе, сколько в долгосрочном прочтении. И, учитывая и «прозападный вектор» в политике Грузии, и возросший интерес к Южному Кавказу со стороны США, такой поворот событий не так уж и невероятен.

Здесь нужен небольшой экскурс и в историю, и в географию. В годы первой «холодной войны» советская пресса нередко публиковала карты, где зловещий «частокол» американских баз окружал «миролюбивые страны социалистического лагеря» (о советских базах на Кубе, в странах Африки или во Вьетнаме советским читателям знать не полагалось). Но уже тогда выявлялась показательная картина. В западной Европе располагалось множество военных баз. Сегодня они заметно продвинулись на восток. Военная инфраструктура есть и на Ближнем, и на Дальнем Востоке. А вот “южное подбрюшье” сначала СССР, а теперь России оказывается практически неприкрытым. У НАТО появились базы в Румынии и Болгарии, но крайней восточной точкой здесь остается база «Инджирлик» в турецкой Адане. После 2001 года появились базы США в Узбекистане и Кыргызстане, но удержаться там американцам не удалось. Есть, правда, базы в Афганистане, а еще — на острове Диего-Гарсия, но нет не то что «частокола», но даже эффективной «цепочки».

А вот база в Ахалкалаки позволяет продвинуть инфраструктуру дальше на восток. Отсюда рукой подать до границы с натовской Турцией. Недалеко и граница с Арменией, и российская база в армянском Гюмри. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, соединенный и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией, и с черноморскими портами самой Грузии — Поти и Батуми. Для размещения американской военной базы — самое оно. Особенно при наличии инфраструктуры российской военной базы. У НАТО уже есть опыт освоения бывшей советской военной инфраструктуры и в странах Восточной Европы, и в самой Грузии — в бывшем военном аэропорту Вазиани.

Для Баку план Коффи представляет далеко не умозрительный интерес. Грузия — ближайший сосед и стратегический партнер Азербайджана. И если присутствие войск США на ее территории усилит безопасность этой страны — Азербайджан будет только в выигрыше. Более того, Ахалкалаки — это в немалой степени точка схождения силовых векторов на карте Южного Кавказа. Здесь расположен важный железнодорожный узел. Через этот регион проходит и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И если в результате американского военного присутствия будет повышена безопасность этих коммуникаций — опять-таки Азербайджан окажется только в выигрыше.

Но вот в армянской околополитической «тусовке» идея Люка Коффи вызвала прямо-таки настоящий шок. Ереванский «Спутник» возопил: «Авантюра или всерьез? Американские войска в армянонаселенном Джавахети взорвут регион». Как уверены в ереванской «дочке» российского медиахолдинга, «подобное развитие событий изменило бы в регионе Южного Кавказа геополитическую диспозицию сил России». После чего вопрошают (орфография сохранена): «Неужели США хотят взорвать ситуацию на Южном Кавказе сродни Ближнему Востоку? Подобная авантюра американцев ко всему прочему может обернуться настоящей бедой для всего региона Южного Кавказа, где есть межнациональные конфликты, и так уже находящиеся в наивысшей точке кипения. Как она скажется, скажем, на Карабахском конфликте? Или на ситуации в Абхазии или в Южной Осетии? Как отреагируют Иран или, скажем, Турция? Ведь поступить так значило бы натурально поджечь фитиль, торчащий из пороховой бочки».

Впрочем, по вполне понятным причинам здесь вряд ли выскажут вслух то, что действительно пугает и Ереван, и оккупационные режимы в Сухуми и Цхинвали. На фоне американского военного присутствия в Грузии устраивать против этой страны провокации и «проволочную агрессию» с прежней безнаказанностью уже не получится. И самое главное, армянским националистам тоже придется даже не десять, а двадцать раз подумать перед тем, как пытаться планировать (и инспирировать) сепаратистские мятежи в этом армянонаселенном регионе Грузии, устраивать провокации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а тем более строить планы ударов по трубопроводам и железным дорогам. Атаковать Иран с территории Грузии, да еще из Ахалкалаки — такие версии вряд ли можно рассматривать всерьез. Но вот к его ближайшему союзнику — Армении — американская инфраструктура приближается на критически близкое расстояние. Так что вряд ли стоит удивляться, что американские войска в Ахалкалаки еще не появились, но вот Армения уже не на шутку перепугалась. И вряд ли совсем уж без оснований.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az