Торговля боевым оружием — дело чрезвычайно деликатное. Решения здесь принимаются на уровне правительств, после тщательной проработки и с учетом множества рисков, а не просто по принципу «соотношения цены и качества». Срывы обговоренных контрактов здесь случаются редко. А если и возникают скандалы, то улаживать их предпочитают по конфиденциальным каналам, без шума и пыли.

Но теперь между Москвой и Ереваном бушует громкий оружейный скандал. Как объявлено в Москве, РФ направит властям Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.

В СМИ уже подробно рассказали предысторию. В мае нынешнего года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов «зеленых». Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS — часть группы «Промтехнологии». Тем более что она уже несколько лет аккуратно поставляла в Армению оружие, патроны и оптику. Но после этого…тендер закрыли без объяснения причин. В ORSIS подождали до конца августа, а затем обратились и к военному атташе посольства РФ в Армении, и к юристу, и в апелляционную комиссию. Представитель компании тогда отмечал, что ORSIS, как часть группы компаний «Промтехнологии», на протяжении нескольких лет поставляла в Армению оружие, патроны, оптику, а теперь они — в черном списке поставщиков оружия для ВС Армении: «В (армянском — ред.) ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям. Более того, нас без всякого объяснения причин включили в черный список поставщиков оружия для ВС Армении», — цитировали его ереванские информагентства. В Армении вроде бы возбудили уголовное дело — по признакам части 1-ой статьи 376-ой Уголовного кодекса Армении (халатное отношение к службе).

Это уже было впечатляющим и беспрецедентным демаршем: скандал вынесли на публику, чего обычно в «оружейной сфере» стараются всеми силами избегать. Но теперь российская сторона поднимает оружейный скандал на еще более высокий уровень и вводит в действие серьезные дипломатические рычаги, направляя в Ереван ноту протеста по линии МИД. Как подчеркивают в Москве, заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков», а Минобороны Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере», хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта. После чего дипломаты настоятельно советуют Еревану «рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование». И это, будем откровенны, не то предупреждение, которое Армения может проигнорировать — несмотря на его вежливый и дипломатичный тон.

Но что за кадром? Почему в Москве сознательно решили «повысить градус» этого оружейного скандала и ввести в действие дипломатические рычаги?

Можно, конечно, изобрести удобоваримую версию, что у «революционной команды», пришедшей на командные высоты вместе с Пашиняном, элементарно не хватило профессионализма и квалификации. Или же Москва не удовлетворена темпами расследования уголовного дела.

Но куда примечательнее другое. Скандал вокруг сорванного тендера вышел на дипломатический уровень в то время, когда в Армении в очередной раз «строят обидки» по поводу поставок российского оружия в Азербайджан. Во всяком случае, Никол Пашинян, премьер-министр Армении, выступая в парламенте, в очередной раз отчитался о том, как доблестно он, едва заняв пост главы правительства, поднял на заседании ОДКБ вопрос о продаже оружия Азербайджану, и добавил: «Мы можем сказать, что у нас есть национальный консенсус по этому вопросу, потому что наши позиции совпадают. Координация осуществляется, при необходимости, будет осуществляться более активно. Но даже без координации наши позиции по этому вопросу одинаковы». Одновременно в Армении в очередной раз изображают «поворот на Запад». В Ереване имели сколько угодно возможностей убедиться, что на этом самом Западе Армению, находящуюся под внешним управлением Москвы, никто с распростертыми объятиями не ждет, но тем не менее здесь старательно раздувают слона, не имея даже мухи. Основная нагрузка была возложена на армянских депутатов, которые приняли участие в сессии ПА НАТО, задали генсеку альянса Йенсу Столтенбергу вопрос по Карабаху, получили сдержанный ответ: «Нагорно-карабахский конфликт еще не урегулирован, и мы обеспокоены тем, что не удалось найти долговременного политического решения конфликта. Очевидно, что этот конфликт не имеет военного решения. У НАТО нет прямой роли, но мы поддерживаем сопредседателей МГ ОБСЕ в поиске политического решения», — а теперь на пресс-конференции в Ереване рассказывают о своих «подвигах». «Столтенбергу, как минимум, не чужда идея мира, которая должна быть политически обозначена и сформулирована и использована в качестве формата со стороны стран-членов Минской группы ОБСЕ», — заявил председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Получилось, правда, не очень убедительно. Прежде всего, Столтенберг выразил сожаление, что конфликт до сих пор не урегулирован, и призвал к его долговременному политическому решению, достижение которого как раз и торпедирует Армения. И вряд ли в НАТО об этом не знают. Более того, долговременный мир подразумевает вывод войск Армении из захваченных азербайджанских земель. Наконец, Североатлантический альянс неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана, что вызывало в Армении форменную истерику. Но если теперь армянские делегаты ПА НАТО решили изобразить хорошую мину при плохой игре, значит, это кому-нибудь нужно.

И вот на этом фоне уже не получится исключать, что срыв тендера на закупку оружия, где по всем предварительным прикидкам победу должна была одержать российская ORSIS, кому-то в Ереване на полном серьезе показался неплохим способом надавить на Россию. Или хотя бы продемонстрировать свое недовольство не только при помощи сотрясения воздуха на внутриармянской арене.

Только вот в реальности, как бы это повежливее, получился не очень удачный для команды Пашиняна тест на средний уровень IQ вообще и политических навыков в частности. Во-первых, с учетом степени своей зависимости от Москвы, Армении лучше воздерживаться от резких телодвижений. Во-вторых, получая от России солидные транши оружия в подарок, весьма слабо замаскированный под кредит, отношения с российским ВПК лучше не портить. Ну и еще длинный список «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых». Неудивительно, что в Москве вместо того, чтобы испугаться, предпочли свой «форпост» публично отшлепать. Да еще российская нота появилась вскоре после того, как Цикл Пашинян получил две увесистые пощечины от Азербайджана на российском поле и в присутствии Владимира Путина — сначала на Валдайском форуме в Сочи, а затем на саммите СНГ. Наконец, в те же дни состоялись переговоры президентов России и Турции в Сочи, которые вызвали у армянского истэблишмента нескрываемый шок. Словом, для Армении сегодня не самое удачное время, чтобы демонстрировать России свои обидки .

Но, по совести говоря, что еще остается делать Еревану?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az