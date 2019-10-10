Ситуация на оккупированных землях Азербайджана сползает к силовому сценарию

Какими эпитетами можно наградить главу государства или правительства, а от каких лучше воздержаться? Ответ на этот вопрос во многом зависит от национальных традиций. В Великобритании, к примеру, королева царствует, но не правит, однако по отношению к королевской семье даже неуправляемая пресса соблюдает понятный пиетет. А вот с обладающими реальной властью премьерами уже не особо церемонятся. Достаточно вспомнить, как ведущий известной телепередачи «Би-би-си» Top Gear Джереми Кларксон, выступая в австралийском Сиднее, назвал тогдашнего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна «одноглазым шотландским идиотом». «Шотландского» Кларксону простили сразу. «Идиота» сочли общественным мнением. А вот за «одноглазого» (Браун потерял один глаз еще в юности) ведущему пришлось извиняться.

Теоретически перепалку между бывшим «секретарем Совета безопасности Карабаха» Виталием Баласаняном, с одной стороны, и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его сторонниками, с другой, тоже можно было бы счесть этакой «проверкой реальных границ свободы слова в Армении». Но, во-первых, сегодня насчет реальной степени «демократии» и «свободы слова» в Армении вряд ли кто-то заблуждается. А во-вторых, Виталий Баласанян не назвал Пашиняна, к примеру, «шутом, случайно оказавшемся на троне», «некомпетентным» или просто «неумным», а обвинил премьер-министра ни много ни мало в терроризме и пригрозил ему физической расправой. Впрочем, судите сами. В одном из интервью Баласанян, во-первых, обвинил Пашиняна в том, что его привели к власти «известные центры» на Западе, которые продолжают управлять им и указывать, что делать. Во-вторых, напомнил, что Никол Пашинян в 2016 году пытался управлять протестом, который возник после захвата террористами из «Сасна Црер» здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Наконец, недавнюю встречу премьера с Гарегином Чугасзяном и Жирайром Сефиляном, лидерами «Сасна Црер», которая теперь пышно именуется «политической партией», Баласанян охарактеризовал как попытку оказать давление на инакомыслящих. «Никол Пашинян пытается терроризировать всех, в том числе меня, говоря: «Вот, смотрите, у меня есть боевое крыло, которое по первому щелчку пальца с вами разберется физически». Я хочу сказать Пашиняну и «Сасна Црер», чтобы вообще не пытались вести такие разговоры, они за это ответят. Трусы – это Пашинян и его сторонники, — заявил Баласанян. — В 2016 году мы простили этих террористов и не убили, но сейчас я заявляю – всех физически уничтожим, если они попытаются осуществить провокации и террористические действия против меня, нашего народа, государства, государственности». После чего добавил, что «Сасна Црер» и Никол Пашинян «являются элементами одной террористической группы», призвал всех армян мира «сделать шаг», а «шашлычную революцию» Пашиняна назвал госпереворотом.

Такого в Ереване уже не стерпели. Генпрокуратура Армении направила скандальное интервью Баласаняна в Службу национальной безопасности — с целью проверки содержащихся в них обстоятельств. Результаты этой проверки пока еще не оглашены.

Только вот знающие люди напоминают: на самом деле все куда сложнее и опаснее. Весь этот увлекательный обмен любезностями — лишь внешнее проявление нарастающей напряженности между Николом Пашиняном и его сторонниками, с одной стороны, и верхушкой оккупационного режима в Ханкенди, с другой. «Народный премьер», который объявил войну «карабахскому клану» в Армении, не раз пытался зачистить и Ханкенди, справедливо считая оккупированный Карабах вотчиной своих противников, но безуспешно. Более того, здесь открыто демонстрировали неповиновение, выступая с открытыми письмами в защиту Роберта Кочаряна. А теперь пошли еще дальше: Виталий Баласанян называет Никола Пашиняна террористом и грозит ему физической расправой. И вот тут уже дело не в риторике. Интервью Баласаняна — верный признак, что ситуация на оккупированных азербайджанских землях сползает к полномасштабной гражданской войне. Где обе стороны — и Баласанян, говорящий от имени ханкендинской верхушки, и Пашинян с его намеками на «Сасна Црер» — делают ставку именно на силовые «аргументы».

А это уже придает совершенно другое «прочтение» прокурорской проверке интервью Баласаняна. В самом деле, если Генпрокуратура сочтет, что заявлений Баласаняна для уголовного дела еще недостаточно, то Пашиняну придется глотать ой какую горькую и шершавую пилюлю, а Баласанян продолжит свою «войну слов». Но если ереванские правоохранители решат, что тут наличествует состав преступления или по крайней мере повод для возбуждения уголовного дела, то…арестовать бывшего карабахского «полевого командира» будет очень непросто. Местные бонзы без труда выставят на его защиту изрядное количество «пехотинцев». Более того, попытка ареста Баласаняна, который в последние недели не сходит со страниц газет, может «спустить пружину» полномасштабной гражданской войны. Где Николу Владимировичу не приходится рассчитывать на легкую победу. Отставки главы полиции и СНБ — верный признак, что на лояльность правоохранительных органов Пашинян полностью рассчитывать не может. Сюрприз может преподнести и армия, где, во-первых, предостаточно тех же «карабахцев» на командных высотах, а во-вторых, предостаточно обид на Пашиняна за его показательную «борьбу с коррупцией». Как показывают события, воровство и коррупцию в армии Никол Владимирович не прекратил, но вот отношения с генералитетом испортил. Глава правительства может, конечно, полагаться на боевиков «Сасна Црер», только вот в Ханкенди задача перед ними будет стоять потруднее, чем захват полка ППС. Наконец, слова Баласаняна насчет «известных центров на Западе», которые привели Пашиняна к власти и теперь продолжают руководить его деятельностью, вероятнее всего, были адресованы Москве, от которой здесь ждут содействия и защиты.

Но… на каком поле? Баласанян и те, кто за ним стоит, уже задумали «бросок на Ереван»? И не без оснований полагают, что могут рассчитывать на содействие Москвы, чьи отношения с Пашиняном — мягко говоря, «не ахти»? Версия не такая уж и невероятная — достаточно вспомнить и карабахский «спецназ», расстрелявший митингующих в Ереване 1 марта 2008 года, и отстранение от власти Левона Тер-Петросяна, которому предшествовала серия «точечных» убийств, совершенных опять-таки, как шептались на ереванских кухнях, прибывшими из Карабаха «специалистами». Или же таких грандиозных планов здесь не строят и рассчитывают, что Саакяна и компанию Москва прикроет именно в Ханкенди? Но…будет ли идти речь о гласном и открытом участии России или же все ограничится тайной и неафишируемой помощью — например, деньгами и оружием? Наконец, пойдет ли Россия на такой политический риск — военное присутствие на оккупированных азербайджанских землях? Строить версии и возможные сценарии здесь можно до бесконечности, тем более что гадание многократно превалирует над фактами. Но в чем нет сомнений, так это в том, что силовой сценарий, который, вполне возможно, развернется на захваченных азербайджанских землях, дает нашей стране бесспорный повод для собственной операции по восстановлению порядка. В конце концов, речь идет о нашей территории, что признается всем мировым сообществом. И самое главное, действовать в этом случае придется быстро, чтобы на ханкендинской авансцене не появилось неожиданных участников. А значит, просчитывать варианты и готовить планы надо уже сегодня.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az