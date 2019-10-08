Президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) объявил сроки выхода приставки PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге компании. Одновременно с этим о приставке вышла отдельная статья в журнале Wired.

Райан написал, что консоль выйдет в конце 2020 года и будет официально называться PlayStation 5. Ранее ведущий архитектор PlayStation Марк Церни (Mark Cerny) называл ее просто «консоль следующего поколения». Также Райан раскрыл новые подробности о консоли.

PS5 будет поддерживать технологию трассировки лучей, а геймпад получит новую систему вибромоторов и адаптивные курки для регулировки обратной связи клавиш L2 и R2. После установки игры пользователь сможет вручную удалять одиночную кампанию или мультиплеер, если ему эти режимы не интересны, а запускать их можно будет сразу с главного экрана консоли.

«Лента.ру» отмечает, что в апреле ведущий архитектор PlayStation Марк Церни раскрыл первые подробности о следующей консоли компании Sony. PlayStation 5 получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и созданный по 7-нанометровому техпроцессу, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Вместе с этим у приставки будет отдельный аудиочип, который должен отвечать за создание объемного звучания. Церни рассказал о внедрении в приставку SSD-накопителя вместо привычного HDD. Для примера, с твердотельным накопителем загрузка Spider-Man при быстром перемещении занимает всего 0,8 секунды вместо 15.

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