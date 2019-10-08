Свинью весом 500 килограммов вырастили на ферме в провинции Гуанси на юге Китая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg. Так ее владелец пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Азии.

Издание называет владельца фермы Пан Цуна одним из примеров того, как китайские бизнесмены пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Обычный средний вес свиней, выращиваемых на убой, — 125 килограммов. Но в последнее время фермеры сильнее откармливают животных, стремясь получить из них больше мяса. В итоге их вес может превышать 175 килограммов и даже достигать 200.

Однако одна свинья на ферме Пан Цуна весит намного больше. Работники фермы сравнивают ее с белым медведем. Пан Цун задался целью вырастить стадо максимально крупных свиней. Некоторых из них он рассчитывает продать за 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов), что в три раза превышает средний ежемесячный располагаемый доход (остающийся после уплаты обязательных платежей) в столице провинции Гуанси, городе Наньнине.

Minval.az