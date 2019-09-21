«Основной целью открытия армянского дипломатического представительства в Тель-Авиве является стремление официального Еревана ослабить уровень израильско-азербайджанских стратегических отношений и свести на нет уровень военно-стратегического партнерства, которое очень раздражает не только ее, но и Иран».

Об этом заявил израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут, комментируя в интервью «Минвалу» сообщение о планах Еревана открыть посольство в Тель-Авиве.

Эксперт отметил, что Армению не может не раздражать тот факт, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных или более теплых связей с Израилем, чем Азербайджан. При том, что у Баку даже нет своего посольства в Тель-Авиве. Отношения между двумя странами особенно удивительны, так как Азербайджан является страной с преимущественно мусульманским большинством. Особую роль в развитии и укреплении отношений между странами играют политические и экономические интересы, добавил эксперт.

«Я более чем уверен, что человеческие отношения, человеческий мост между азербайджанским и еврейским народами играет особую и жизненно важную роль в развитии и укреплении отношений между Израилем и Азербайджаном. Мы можем взглянуть на недавнюю историю этих отношений и фактически увидеть отражение в нашей сегодняшней реальности. Понятно, что открытие посольства Армении в Тель-Авиве преследует цель показать Израилю, что у Армении есть свои интересы на Святой Земле. Однако Армении кроме туризма предложить Израилю нечего. Сама туристическая инфраструктура Армении очень слабая и не особо развита», — говорит Гут.

Израильский эксперт отметил также, что не стоит забывать, что в Армении всегда господствовал и сегодня свирепствует антисемитизм. В этой стране уже долгие годы евреи подвергаются моральному насилию, которое выражается в публикации антисемитских книг, проведении антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване.

«Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Гарагену Нжде еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этих фашистов, уничтожавших как представителей нашего народа, так и советских солдат в годы Второй мировой войны. В их честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные фильмы. К сожалению, мировая общественность недостаточно жестко отреагировала на поползновения фашизма в Армении. Однако если и дальше общественность будет замалчивать пропаганду фашизма в Армении, то в будущем мы не гарантированы от того, что в Армении может процветать не только антисемитизм, но и фашизм, отголоски которого давно существуют в этом государстве», – подчеркнул наш собеседник.

Отвечая на вопрос, может ли открытие посольства Армении навредить израильско-азербайджанским отношениям, эксперт сказал следующее:

«В настоящее время дружественные и очень доверительные отношения сотрудничества и партнерства Израиля и Азербайджана представляют собой идеальную модель для многих стран мира. В самые трудные времена эти страны всегда были вместе, всегда оказывали друг другу взаимную поддержку. Государство Израиль активно поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана и призывает к урегулированию конфликта с Арменией на условии территориальной целостности Азербайджана в рамках международного права. Израильско-азербайджанские отношения носят позитивный характер и представляют сегодня настоящее стратегическое партнерство. Азербайджано-израильское торговое сотрудничество процветает и составляет почти 2.5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что это сотрудничество раньше ориентировалось на нефтегазовую отрасль, в настоящее время оно диверсифицируется и на другие сектора экономики, включая сельское хозяйство, высокотехнологичную промышленность, здравоохранение, военно-техническое партнерство. Необходимо отметить, что Израиль является одним из основных стратегических покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке. В этом свете недавнее открытие представительства израильской компании «Таасия авирит» в Азербайджане еще раз доказывает высокий уровень израильско-азербайджанских военно-стратегических отношений. Это свидетельствует о том, что военное сотрудничество между странами выходят на качественно более высокий уровень. Хочу напомнить, что именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе в апреле 2016 года, и ВС Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии.

Как мы видим, многие годы отсутствие посольства Азербайджана в Израиле совершенно не отражалось на политических или экономических контактах этих стран».

Однако в скором времени в Израиле будет действовать дипломатическое представительство Армении и уже многие годы действует политически активное армянское лобби в Кнессете, в таком случае как должны действовать евреи-выходцы из Азербайджана, которые составляют основную часть азербайджанской диаспоры Израиля? Какими средствами мы должны противостоять их давлению и влиянию?

По мнению Арье Гута, в Израиле есть очень много реальных подлинных друзей Азербайджана, есть большая община – 70.000 евреев-выходцев из Азербайджана. Однако, есть и реальные проблемы азербайджанской диаспоры в Израиле.

«Более 10 лет назад, когда первым президентом «АзИз» (международная ассоциация Израиль-Азербайджан — прим. Minval.az) был избран депутат Кнессета 17-го созыва Иосиф Шагал — известный израильский писатель и журналист, возглавлявший в тот период межпарламентскую группу дружбы «Израиль-Азербайджан». Благодаря поддержке, оказанной ему председателем партии «Наш Дом — Израиль» Авигдором Либерманом, а также парламентской фракцией НДИ, азербайджанская диаспора стала довольно скоро влиятельной и авторитетной общественно-политической организацией и получила возможность влиять на процессы, связанные с защитой подлинных национальных интересов Азербайджанской Республики и усилением её авторитета в Государстве Израиль. За первые пять лет существования «АзИз» привлек в свои ряды тысячи представителей азербайджанской диаспоры — от муниципальных лидеров, известных экспертов, влиятельных журналистов, университетских профессоров и представителей творческой интеллигенции до рядовых граждан страны. Однако с переходом Йосефа Шагала на дипломатическую работу поступательное движение азербайджанской диаспоры закончилось. В период с 2013 по 2019 годы азербайджанская диаспора в Израиле неуклонно теряла авторитет, влияние и связи. Азербайджанская диаспора в Израиле срочно нуждается в кардинальных кадровых изменениях, нам нужна сильная и мощная команда профессионалов, нужна качественная политическая и медийная работа, нужны новые образованные, интеллектуальные, блестящие профессиональные кадры. Нам нужна азербайджано-еврейская молодежь, которая в дальнейшем будет выстраивать перспективы отношений между нашими странами и народами. В этой ситуации, когда так называемая азербайджанская диаспора выглядит как «клуб пенсионеров и графоманов», армянская диаспора в Израиле очень активно наводит мосты с политическими партиями Израиля и ее лидерами, проводит агрессивную антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду, используя различные израильские СМИ.

Лично я сам не раз подвергался и продолжаю подвергаться нападкам, унижениям и оскорблениям со стороны армянского лобби в мире. Мне иногда задают вопрос: «Арье, для чего ты все это делаешь, сражаешься с армянской пропагандой, рискуешь?». Я отвечаю, что считаю это своей миссией по жизни бороться за справедливость, разоблачать ложь и доводить правду до мирового сообщества. Если я могу это делать, если я могу что-то изменить в общественном мнении своей страны, или какой-нибудь европейской страны в отношении Азербайджана, я всегда буду это делать. Я стараюсь выступить на любом международном форуме или на конференции, где можно поднять вопрос армяно-азербайджанского, нагорно карабахского конфликта, так как я живой свидетель и весь этот конфликт проходил у меня перед глазами, война и 1 миллион обездоленных беженцев-азербайджанцев, я встречался с бывшими у армян в плену людьми…. Азербайджан – моя родина, и я не могу оставаться в стороне, особенно если на нее клевещут», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az