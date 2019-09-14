Партия со звучным названием «Альянс патриотов Грузии» оказалась в центре очередного громкого скандала. Ирма Инашвили, занимающая пост вице-спикера парламента Грузии от этой партии, обратилась к Генпрокуратуре с требованием ни много ни мало начать расследование против Мэтью Брайзы, бывшего сопредседателя МГ ОБСЕ и бывшего посла США в Азербайджане (2011-2012 гг.) за клевету в ее адрес.

Как можно понять из весьма разрозненных сообщений СМИ, 10 сентября в Тбилиси проходила международная конференция «Что дальше?», организаторами которой выступили грузинский Центр исследования экономической политики и Институт Маккейна. Инашвили не была приглашена на форум, но явилась на одну из сессий и попросила слова, чтобы опротестовать высказывания депутата парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Бокерии. Днем ранее, выступая на этом мероприятии, Бокерия заявил, что «Альянс патриотов Грузии» отстаивает в стране российские интересы. В конце концов Инашвили дали слово, и она попыталась с трибуны доказать, как неправ господин Бокерия.

Но, как утверждают в «Альянсе», организаторы мероприятия, одним из которых был экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, сначала отказали Инашвили в просьбе, а бывший помощник госсекретаря даже подошел к вице-спикеру и попросил ее вместе с журналистами покинуть конференцию, из-за чего между Крамером и Инашвили произошла словесная перепалка.

А по словам Мэтью Брайзы, госпожа вице-спикер попросту напала на бывшего чиновника и даже поцарапала его. И вот теперь Инашвили пылает праведным гневом: «Я обращаюсь к Генпрокуратуре Грузии, чтобы она начала расследование в связи с клеветой и ложью. Пусть допросят всех присутствующих там тогда людей. Пусть допросят Крамера и госпожу Нино Эвгенидзе (один из организаторов конференции — Ред.). Пусть все ответят за насилие, осуществленное надо мной. Я требую, чтобы началось расследование против Крамера и Мэтью Брайзы. Мэтью Брайза является лгуном и распространяет клевету, а Дэвид Крамер — насильник и лгун». А молодежное крыло «Альянса» устроило акцию протеста у здания МИД в Тбилиси с требованием объявить Крамера персоной нон грата. Словом, прямо-таки классическая схема дешевой провокации: сначала самим же устроить скандал, перейти к рукоприкладству, чтобы точно поднять градус до «красной черты», а потом вопить на все лады, пытаясь предстать в образе «пострадавшей».

Казалось бы, весь этот скандал — сугубо внутреннее дело Грузии. Но… эта самая классическая схема провокации разворачивается против бывших американских дипломатов, которые и сегодня, после своей отставки, сохраняют заметный политический вес и играют активную роль в продвижении американской дипломатии на Южном Кавказе. К тому же осуществил эту провокацию «Альянс патриотов Грузии», который Бокерия, если быть до конца откровенными, совершенно справедливо назвал пророссийской партией. Достаточно вспомнить, как «Альянс» устроил 28 июля в Батуми митинг c требованием отказаться от воинственной риторики в отношении России, вернуть российско-грузинские отношения на докризисный уровень и выбрать курс на неучастие Грузии в военных блоках.

Но самое примечательное, что, как уже рассказывал Minval.az, глава парламентской фракции «Альянса» Георгий Ломия накануне митинга выдал показательный анонс: «Мы на всех митингах оглашаем одни и те же лозунги. Сейчас добавилось «Давид Гареджи – это Грузия». Вы знаете, у нас напряженная ситуация с Азербайджаном». Чем, в общем-то, расставил все точки над i. В самом деле, если «Альянс патриотов Грузии» столь непримирим в территориальных вопросах и готов до конца стоять за спорный участок земли с монастырским комплексом Кешикчидаг, или Давид Гареджи, то почему он готов простить России оккупацию ни много ни мало 20% грузинской территории? Если в «Альянсе» собрались такие записные миротворцы, то почему они играют на обострение с Азербайджаном? А если они, призывая к отказу от евроатлантической интеграции и к немедленному миру с Россией на фоне оккупации грузинских земель, играют на обострение с Азербайджаном, ставя под угрозу те самые масштабные трансконтинентальные проекты, то чей заказ они выполняют?

Конечно, тогда, чуть больше месяца назад, еще можно было строить версии, что спекуляции на теме Кешикчидага понадобились господину Ломия исключительно для пиара. Но теперь под ударом провокаторов из «Альянса» оказался именно Мэтью Брайза, который не только бывший посол США в Азербайджане, но и убежденный сторонник развития и укрепления азербайджано-грузинского сотрудничества. Как раз за несколько дней до скандала он заявил в интервью, что «отношения между Грузией и Азербайджаном должны быть на хорошем уровне», после чего добавил: «США на протяжении десятилетий в соответствии со своей стратегией делают все возможное для налаживания сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Руководство обеих стран понимает и соглашается с этим. В то же время Турция решительно поддерживает интеграцию Грузии в НАТО. Турция — самый большой друг Азербайджана в мире. Все это имеет стратегическое значение». И вот это уже не оставляет сомнений: провокации и против отношений Тбилиси и Баку, и против заметных игроков на грузинско-азербайджанском треке пророссийский «Альянс» устраивает вполне сознательно. Просто потому, что именно близкие и добрососедские отношения Баку и Тбилиси сделали возможными и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, и «Южный газовый коридор», и энергетическую независимость Грузии, без которой ее нынешний политический курс вряд ли был бы вообще возможен. А теперь ставки еще выше: Россию уверенно «теснят» в развернувшейся на европейском рынке «газовой войне», усиливаются санкции против «Северного потока»…

Только вот сегодня отношения эти вышли уже на тот уровень, когда их вряд ли возможно пошатнуть при помощи таких дешевых во всех смыслах провокаций. Так что получилось у «Альянса» разве что раскрыть планы своих заказчиков и покровителей.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az