Суд общей юрисдикции Ереван принял решение арестовать экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна. Как сказал его адвокат Ерем Саркисян, арест — вопрос нескольких минут.

Он считает решение суда необоснованным.

«Спутник» напоминает, что ранее был арестован племянник бывшего министра финансов Карена Хачатряна.

Гагик и Карен Хачатряны были задержаны вечером 27 августа сотрудниками Службы национальной безопасности. Хачатряны были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

Адвокат Гагика Хачатряна – Ерем Саркисян — отметил, что, по версии обвинения, была задействована мошенническая схема, согласно которой некоторые зарегистрированные сотрудники не выполняли своих обязанностей, но получали зарплату. Но это – не единственный эпизод, однако исходя из тактики защиты, адвокат не стал раскрывать других деталей дела.

Хачатрян был назначен на пост председателя Комитета госдоходов в августе 2008. С 2014-го до 2016-го года возглавлял Минфин Армении. Его племянник — Карен Хачатрян — ранее занимал пост начальника управления внутренней безопасности КГД.

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