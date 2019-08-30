Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Федора» на борту Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости»

«Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — рассказал он.

Специалисты предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание «Федора».

Космонавт рассказал, что «робот включился и даже сказал что-то».

Алексей Николаевич и Александр Александрович. Космонавты @roscosmos , герои России. Для них я просто Фёдор, для экипажа #МКС — я Skybot F-850.

Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал pic.twitter.com/AVPv7zvQs3 — FEDOR (@FEDOR37516789) 29 августа 2019 г.

Minval.az