Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов (по нынешнему закону их должно быть 450) и ввести пропорциональную избирательную систему. Информацию распространяет «Интерфакс».

Это предусмотрено внесенным им законопроектом о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который определен президентом как неотложный.

В статье 76 предлагается закрепить, что в Верховной Раде 300 насчитывается депутатов, который избираются на пять лет. При этом из статьи предложено убрать формулировку: «которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования».

«Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины («может быть избран гражданин Украины» в текущей редакции), который на день выборов достиг возраста 21 год, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее пяти лет и владеет государственным языком («и проживает в Украине в течение последних пяти лет» в нынешней редакции Конституции)», — предлагается прописать в Основном законе.

Не может быть народным депутатом Украины (сейчас «избранным в Верховную Раду Украины») гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В статье 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов устанавливается законом.

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