Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок. Традиционно в августе президент вместе с командой собирает здесь урожай, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок. Традиционно в августе президент вместе с командой собирает здесь урожай, сообщает БЕЛТА.
Дата: 2019/08/29 23:38
Раздел: Бывший СССР
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