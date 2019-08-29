По данным «Московского комсомольца», витрины с мороженым, где Путин и Эрдоган купили по вафельному стаканчику, не было уже на следующий день. Не было вообще ни одной витрины, только холодильники и продавщицы в стандартной голубой форме (Путину мороженое продавала девушка в синей форме).

Никто из продавщиц не смог ответить изданию на вопрос, кто продал Путину десерт. Кроме того, ни в одном из холодильников не было той марки мороженого, которую выбрали оба президента.

Путин купил мороженое на МАКСе в Жуковском 27 августа. За три стаканчика продавщица попросила с него 210 рублей, но Путин протянул пятитысячную купюру, а сдачу предложил отдать главе Минпромторга на развитие авиации.

В 2017 году президент расплатился купюрой номиналом в тысячу рублей, а на сдачу предложил купить мороженое всем стоящим рядом чиновникам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о загадочной продавщице, сказал, что не увидел ничего странного в совпадении, ведь на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании.

«Честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам», — отметил он.

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