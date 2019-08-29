Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.

«Недавно минуло 100 дней с начала моей президентской каденции. Уже прозвучало много разных оценок по этому поводу, но, поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать «тихой прогулкой» в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», — цитирует его RT.

Вместе с этим Зеленский выразил уверенность в том, что с настоящего момента страна наконец «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путём изменений».

Minval.az