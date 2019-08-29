Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.

Как пишет RT, такое решение поддержали 290 парламентариев, высказались против 27 депутатов.

Также депутаты избрали внештатного советника президента страны Владимира Зеленского Андрея Загороднюка главой Министерства обороны государства. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что постановление об этом поддержали 314 депутатов.

Для того, чтобы занять пост главы ведомства, Загороднюку нужно было набрать 226 голосов.

Ранее спикером украинского парламента был избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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