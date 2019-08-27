Суд в Бишкеке снял арест с части имущества экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и незаконном обогащении, сообщили во вторник «Интерфаксу» в генеральной прокуратуре республики.

«С учетом проводимых исследований документов и проверок, а также следственных действий, с 20 единиц недвижимого имущества в установленном порядке сняты аресты», — сказал собеседник агентства.

«Снят арест с многоквартирного жилого дома в одном из бишкекских микрорайонов, с 18 квартир этого же дома и с Объединения юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций», — отметил он.

В ведомстве сообщили, что оперативным подразделениям Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД даны поручения по установлению других принадлежащих Атамбаеву и его близким родственникам объектов недвижимого имущества.

«Дано поручение по установлению иных незаконно нажитых материальных благ в целях принятия по ним законных решений, основанных на уголовно-процессуальном законодательстве Киргизии», — подчеркнул представитель надзорного органа.

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