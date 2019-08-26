Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании села Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, в Ахмат-Юрт. Об этом сообщил в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

По мнению Кадырова, это событие свидетельствует об уважительном отношении руководства страны к памяти его отца Ахмата Кадырова.

«Мне очень приятно, что Дмитрий Анатольевич не оставил без должного внимания и реагирования мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чеченской Республики, единогласно инициировавших присвоение Центарою имени Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича», — написал Кадыров.

Minval.az