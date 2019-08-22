Вчерашняя шпилька об отсутствии грамотного освещения улиц Баку, послужила поводом для многочисленных жалоб читателей, вынужденных передвигаться по вечерним улицам столицы в полном мраке.

Так, Э. Манафов, проживающий по адресу Мамед Али Шарифли, 80 (Низаминский район) рассказал о том, что вот уже три месяца до них никак не дойдут сотрудники структур, «следящих» за освещением. А дело было так: как только «волшебным образом» погасли фонари около дома, Э. Манафов решил исправить ситуацию и с той минуты началось его «хождение по мукам». Сначала он позвонил в ЖЭУ, где ему посоветовали обратиться в ИВ. Сказано – сделано: гражданин позвонил, и получил совет (вместе с очередным номером телефона): звоните в Главное коммунальное управление. Он позвонил, но ему снова всучили номер ЖЭУ, куда наш жалобщик звонил первоначально, а затем дали номер телефона структуры Bakı Şəhər İşığı. Э. Манафов позвонил и туда, и получил новый номер — отделения Bakı Şəhər İşığı Низаминского района. Манафов позвонил и туда в надежде, что его вопрос все же решится, и продиктованный номер будет последней инстанцией. Да не тут-то было! Манафова снова отфутболили, посоветовав позвонить в структуру, сотрудники которой обслуживают улицу М.А. Шарифли, 80. Вы не поверите, но нашему жалобщику все же удалось связаться с сотрудниками этой структуры, и те обещали прийти и все исправить. Но прошел месяц, а «структура» все еще думает (или не думает, что является нормальным состоянием для наших коммунальщиков). И до сих пор Э. Манафов ходит домой, освещая путь фонариком мобильного, и в своей жалобе особо отмечает, что в доме по вышеуказанному адресу проживает много детей и пожилых людей, которые в силу своего возраста имеют проблемы со зрением, и им очень тяжело передвигаться в темноте. Кроме того, в округе есть бездомные собаки, активизирующиеся в темное время суток, и потому жители дома, держащие домашних питомцев, не могут выйти после заката с целью выгула своих Чарли, Немо и Сьюзи – как того и требует извечный инстинкт самосохранения. А так получается, что ни с детьми погулять, ни собаку не выгулять. Пожилые люди уже не спускаются посидеть около блока, потому что потом им сложно возвращаться домой в потемках.

Диляра Мурадханова, жительница поселка Байыл, рассказала о том, что до развала СССР улица Ханлара отлично освещалась, но потом, уже после развала «империи» демократы утащили сначала провода, а потом и столбы. И погрузилась некогда уютная и светлая улица во тьму. Согласно желобе Д. Мурадхановой, перед песенным конкурсом «Еровидение-2012» вроде бы стали поднимать бордюры и проводить освещение, но дойдя до школы №91 почему-то остановились, хотя оставался всего один квартал (5-7 фонарных столбов). Но у структур, которые затеяли ремонт, вдруг неожиданно «закончились деньги». На вопрос жителей: «Как такое может быть, ведь государство выделяет?» представители структур ответили сакраментально-цинично: «Значит, мало выделяют». Жалобщица горько замечает, что всем понятно, куда именно уходит определенная часть госсредств, а именно в карманы руководства структур, обязанных облагораживать и благоустраивать городские улицы.

Жалобщица Юлия Иванова, жительница пос. Бабека, рассказала сотруднику «Минвала» о том, что люди в их районе живут в постоянном страхе за свою жизнь, здоровье и в первую очередь – за целостность конечностей, ибо на этой территории нет практически никакого освещения — ни в блоках, ни во дворах. Многочисленные жалобы в ИВ района ни к чему ни приводят. «Так и живем, как в дореволюционный период», — жалуется Ю. Иванова.

Несколько жалоб пришло от жителей пос. Абилова (Ахмедлы) – в том же ключе: много лет как убрали фонарные столбы, по вечерам страшно выйти из дома. 65-летняя Гюльнара Саатлы пишет, что летом еще не так плохо, потому что темнеет после 9-ти часов вечера, но в холодное время года темнота является самым настоящим бедствием. В поселке в темное время суток бывают и аварии, и нападения на людей. А ИВ Хатаинского района постоянно футболит жалобщиков по разным инстанциям, где так же не дают вразумительного ответа, или же кормит людей «завтраками», обещая то в первом полугодии, то во втором полугодии навести порядок. Только в каком году будет этот порядок – чиновники не говорят.

Аналогичная жалоба пришла от группы жителей пос. Сабунчи, которые считают свой район «богом проклятым», потому что улицы в этом районе не освещались уже как минимум лет 20, несмотря на то, что деньги на благоустройство поселка выделялись немалые, но чиновники отремонтировали только въезд и центральную улицу. Дальше – тьма.

Мы не станем утомлять читателей публикацией всех писем, поступивших на адрес редакции Minval.az. Но факт остается фактом: таких фактов – великое множество, и конца этому кошмару, именуемому простым и доходчивым словом ТЬМА, похоже, не предвидится. Ну, правильно, откуда быть концу, если тьма на веки вечные окутала головы, сердца и души руководства госструктур, обязанных отвечать за комфортабельное проживание граждан на своей территории?

После выхода вчерашней шпильки на нашем сайте ОАО «Азеришыг» прокомментировало ситуацию с освещением некоторых улиц в ночное время и отключением света на центральных дорогах в дневные часы.

В сообщении ведомства говорится, что основной обязанностью структуры является обеспечение населения электричеством в устойчивом, качественном и безопасном режиме, а решение вопроса освещения улиц не входит в функции ведомства. При этом было отмечено, что потребность в электричестве Управления уличного освещения полностью обеспечивается.

В ведомстве Bakı Şəhər İşığı утверждают, что они занимаются только установкой фонарных столбов. В ИВ направляют жалобщиков в ЖЭУ. А основной вопрос: кто же обязан на самом деле отвечать за освещение улиц так и остается загадкой с множеством неизвестных. С множеством телефонных номеров, которые, чаще всего, оказываются «пустышками». А, тем не менее, структуры разрастаются, на места нанимаются новые и новые сотрудники, которые — также, как и старые — занимаются переливанием из пустого в порожнее, и при этом получают за это ничегонеделание зарплату из госбюждета.

В принципе, к сказанному уже нечего добавить. Хотя все же есть: раньше, во времена той же «империи» за саботаж на государственном уровне ставили к стенке. А так как истории свойственно двигаться по спирали, робкая надежда все же остается. А вот теперь сказано всё.

Яна Мадатова

Minval.az