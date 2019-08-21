Основано на реальных событиях

Начнем с афоризма: если вы в течение многих лет бьетесь головой об одну и ту же стену, значит вы либо в тюремной камере, либо в палате психушки, либо в Баку набиваете шишки в попытке достучаться до соответствующих структур. Мы, жители Баку, набили такое колоссальное количество шишек, что бурая жаба по сравнению с нами – гладкая, как Ватиканская стена.

Сегодня мы расскажем вам об истории происхождения одной из шишек, украшающих наши многострадальные лбы. И набили мы ее о неработающие фонарные столбы, «украшающие» улицы города.

Согласно мнению госчиновников и сотрудников ведомств, обязанных отвечать за наше с вами комфортное проживание в не имеющей аналогов счастливой и благополучной стране город – понятие растяжимое, а точнее, протяженное исключительно по территории пятачка исторического центра, то есть туристической зоны.

На эту тему был даже анекдот из жизни, подхваченный и растиражированный местными СМИ: в преддверии финального матча Лиги Европы в Баку МИД Великобритании в качестве одного из форс-мажоров указал (и совершенно правильно, между прочим), что в Баку не освещены улицы, что может являться реальной опасностью для всех, кто приедет на матч.

На это справедливое замечание весьма оригинально (и, впрочем, вполне ожидаемо) отреагировала одна из известных журналисток (имя не указываем, дабы не делать лишний пиар). Она заявила, что пункт о неосвещенных улицах Баку просто смешен, так как каждый житель Баку знает, что освещение на столичных улицах не выключают даже днем, до 12-13:00. По мнению журналистки, это (цитируем) «преступное расточительство, и соответствующие структуры Исполнительной власти города Баку должны задуматься об этом, ибо нельзя допускать безрассудной траты в этом деле».

Не правда ли, весьма оригинальная и своеобразная реакция сотрудника СМИ, в обязанности которого первостепенно входит освещение (ой, опять этот термин…) проблем жителей? Получается, что все те, кто много лет жалуется на тему неосвещенных улиц города – живут в параллельной реальности, где все плохо, где темно и погано? С другой стороны, ну не дано чиновникам видеть то, что видим мы: ведь не они спотыкаются в темноте, не они подвергают свою драгоценную жизнь риску, не они чертыхаются и проклинают самих себя за то, что не работают ни они сами, ни их структуры в целом.

А теперь предлагаю еще раз вернуться к комментарию вышеупомянутой журналистки в адрес «несправедливого» замечания МИД Великобритании. Она заявляет, что Баку – некриминальный город, чем мы с вами все до единого обязаны гордиться, так как у нас не Рио Де Жанейро, где бандиты грабят и насилуют людей не только в темное, но и в светлое время суток, и что у нас нет ни бандитизма, ни криминала, и вообще у нас все в шоколаде (а как же иначе?). Ну в таком случае, автор заметки вопрошает: а откуда берется криминальная хроника в СМИ? Новости про ограбления, убийства, кражу людей, изнасилования? Тоже из параллельной реальности? А как же вечные шприцы, разбросанные на темных улицах, в том числе и в блоках? Они берутся из воздуха? Или наркоманов в Баку тоже нет, особенно на темных улицах? И не являются ли они реальной угрозой для жителей, ковыляющих по темным улицам, освещая дорогу фонариками мобильных? Представите себе: не хватает наркоману на «дозу», он выскакивает из темного угла, отнимает сумку, мобильник, да еще в придачу и пырнуть может – в невменяемости своей. Скажете, нет такого в Баку? Конечно же, есть! В качестве примера можно вспомнить огромный Ясамальский район, где наркомания – один из главных бичей, и если почитать криминальную хронику, в основном большинство неприятных событий приходится именно на долю Ясамальского района. А ведь протяженность его затрагивает и туристический центр города! А раз этот район существует, то существуют и проблемы по всей его протяженности. В том числе и тема нашей сегодняшней заметки: практически полное отсутствие освещения на улицах в этом районе. Но раз уж журналистка упомянула именно о центре, то хотелось бы задать ей вопрос: а как же быть со светом на улицах, прилегающих к площади Фонтанов? К примеру, ул. Д. Алиевой, М. Ага-Алиева. Где там свет? А ведь рядом туристический центр города, в котором ИВ преступно расходует электроэнергию, освещая улицы до самого белого дня! Только вот жители этих прилегающих к центру улиц не припомнят – когда именно в последний раз они ходили по освещенным улицам? Конечно же, с этими людьми могут не согласиться жители ул. Истиглалийят, ул. Низами – короче всех тех улиц, которые выходят на центральные трассы города. Да, свет есть, его много, и все довольны. А как иначе? Ведь по этим улицам проходят и проезжают не только интуристы, но и многочлены нашего уважаемого правительства, и потому нельзя даже на секунду позволить им погрузиться во мглу, в которой пребывают в большинстве своем среднестатистические граждане. Не дай Бог, испугаются! Нам то что, мы – народ закаленный, еще и не такое видели, переживем. А вот они – навряд ли.

С другой стороны, чтобы не словить обвинения в необъективности, автор данной заметки все же согласен с замечанием по поводу странного перерасходу электроэнергии до 13.00. То есть, освещая трассы и центральные улицы, ИВ попросту экономит на вечернем времени? Какой-то парадокс, не поддающийся объяснению.

1 августа на совещании, связанном с социально-экономической сферой, президент Ильхам Алиев затронул тему недостаточной освещенности улиц в Баку. И Алиев отметил, что освещение улиц до сих пор не на должном уровне. Естественно, освещается центр города, но в некоторых освещение улиц отсутствует вообще, отметил глава государства. Он отметил, что этому вопросу должно быть уделено самое пристальное внимание.

После выступления главы государства мои злорадствующие коллеги сразу же позвонили в ИВ Баку и спросили: ну так как? И получили сакраментальный (и вполне ожидаемый) ответ: после выступления главы государства все отмеченные им моменты будут обязательно учтены.

А вот тут (на минуточку!!!) давайте задумаемся: опять? Опять после замечания президента чиновниками будут учтены недочеты? А как же жалобы жителей города, так и не находящие никакого ответа, потому что государственные мужи отфутболивают их из одной структуры в другую? Ей Богу, так хочется достучаться до главы государства, поблагодарить его за неравнодушие к народу и попросить его чаще делать заявления по поводу нашего с вами кошмарного социума.

С другой стороны, когда подобные вопросы поднимаются в социальных сетях, все чаще и чаще встречаются комментарии типа «а почему вы жалуетесь в соцсети, записываете видеообращения к главе государства, излишне беспокоя его своими мелочами? Жалуйтесь в соответствующие ведомства, у них у всех есть свои официальные сайты с обратной связью, пресс-служба, есть приемные дни». Да плавали, как говорится, знаем! Неужели люди стали бы массово жаловаться президенту, если бы госструктуры реально занимались бы своими прямыми обязанностями, работали бы с народом (хотя бы по принципу обратной связи)?

Автор этих строк несколько лет назад путешествовал по Испании и побывал в Толедо – крохотном средневековом городе, расположенном на территории горной гряды Центральных Кордильер. От Мадрида этот городок находится в 73 километрах. В нашем представлении – провинция. Но когда мы увидели, что в этом провинциальном горном городишке залитые огнями улицы (все до единой!), нам стало чертовски обидно за наш «туристический рай», где чиновники с радостью идут на клятвопреступление, и нагло лгут сотрудникам СМИ и в квартальных отчетах о «проделанной работе», что, дескать, «в Багдаде все спокойно (а также чисто, светло и так далее)».

А откуда взяться свету на наших улицах, если в ИВ журналистам говорят, что предприятие электросети Bakı Şəhər İşığı обслуживает и эксплуатирует уже имеющиеся столбы освещения, а сотрудники структуры утверждают, что государство проводит тендер, по результатам которого определенные компании устанавливают осветительные столбы, и лишь затем это хозяйство принимает к эксплуатации предприятие электросети Bakı Şəhər İşığı.

Но столбы столбами, а света-то все равно нет? На каждой темной улице таких столбов – как минимум по 5-10 штук. Получается, что снова отмываются госсредства? Не легче ли привести в порядок и электрифицировать старые? Ведь на них тоже когда-то тратились госсредства?

Короче, как говорят циники, без 100 грамм не разберешься. И пока чиновники обогащаются, филонят и бесконечно футболят социальные проблемы граждан из структуры в структуру, наша надежда только на господина президента, который в очередной раз пожурил «слуг народа» с высокой трибуны (и, возможно, хоть на какое-то время эти «слуги» вернутся к своим непосредственным обязанностям), и на фонарик в мобильном телефоне: если не сядет зарядка, доберемся кое как до своих домов, откроем «Фейсбук», и будем писать очередную жалобу на имя главы государства. И мы вас уверяем, повод для такого благого дела у каждого из нас всегда найдется.

Яна Мадатова

Minval.az