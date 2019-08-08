На площади Ала-Тоо в центре Бишкека собрались сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Происходящее на площади Ала-Тоо и ее окрестностях

Журналисты «Клоопа» сообщили, что их несколько десятков. Об этом также сообщили и пользователи соцсетей.

Протестующие выкрикивают: «Сооронбай, кетсин!» («Сооронбай, в отставку!»), требуя ухода с поста нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Их пытаются разогнать силовики с использованием светошумовых гранат.

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