На площади Ала-Тоо в центре Бишкека собрались сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.



Протестующие выкрикивают: «Сооронбай, кетсин!» («Сооронбай, в отставку!»), требуя ухода с поста нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Их пытаются разогнать силовики с использованием светошумовых гранат.

Right now at Ploshad in #bishkek pic.twitter.com/WFXv60vqfx

— Jamilya Biialinova (@Jamilya_Bi) 8 августа 2019 г.