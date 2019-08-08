Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Силовики вывезли Атамбаева из резиденции под Бишкеком, сообщает Kaktus Media. Он сдался властям. Как отмечает телеканал 24.kg, переговоры с Атамбаевым шли долго.

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Теперь отношение к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву — как к подозреваемому в тяжелом преступлении, заявил президент Сооронбай Жээнбеков на внеочередной сессии парламента.

По его словам, несмотря на острую критику в СМИ, что власти показали свое бессилие, в Кой-Таш дополнительные силы не отправлены.

«Постарались не допустить обострения ситуации. Несмотря на то что с атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами. Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, чем прольется кровь соотечественников», — заявил президент.

По его словам, по названным фактам возбуждено уголовное дело, виновные обязательно понесут наказание.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — заявил президент.

Он добавил, что будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране. У государства есть силы и средства, чтобы не допустить разделения народа и создания нестабильной обстановки.

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В Киргизии машина с силовиками МВД протаранила ворота резиденция экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает телеканал «Апрель».

Также стало известно, что в доме бывшего киргизского лидера начался пожар. В операции приняли участие несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в сторону которых около 400 сторонников Атамбаева начали кидать камни.

При этом премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел страны Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента сообщили, что не знали о новом штурме дома бывшего президента.

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Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщили в его штабе, передает «Sputnik Киргизия».

Уточняется, что со стороны силовиков собрались около 200 сотрудников.

Сторонники Атамбаева бросают в силовиков коктейли Молотова и камни.

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