В сложившейся ситуации бредовые заявления Никола Пашиняна, озвученные им накануне в оккупированном Ханкенди, приведут к тому, что война может стать единственным способом урегулирования азербайджано-армянского, нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в интервью Minval.az заявил глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Эксперт напомнил о том, что четыре месяца тому назад ему довелось побывать на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

«И я реально ощутил уязвимость и шаткость режима прекращения огня. К сожалению, такие популисты с улицы, как Пашинян, и его министр обороны Давид Тоноян, которые бряцают оружием, реально не понимают, что сегодняшний Азербайджан – это уже не та страна, которая была в конце 90 –х годов прошлого столетия. Все прекрасно понимают, что без поддержки третьей страны, нищая, бедная и, не имеющая никаких перспектив, Армения не смогла бы оккупировать 20% территорий Азербайджана. Терпение Азербайджана уже на пределе. Я видел боевой дух азербайджанской армии. Видел ту дисциплину, которая сегодня есть в азербайджанской армии», – подчеркнул эксперт.

Как считает А.Гут, в сложившейся ситуации, у Азербайджана не остается какого-либо иного пути, кроме военного пути разрешения конфликта. Все прекрасно понимают, что сегодня в рамках системы международных отношений, фактор силы имеет решающее значение. Именно поэтому сегодня у Азербайджана самая сильная экономика в регионе. Самая сильная армия на Южном Кавказе, которая обладает, в том числе израильским технологическим преимуществом.

«Все эти факторы очень скоро реально покажут, кто есть кто на линии соприкосновения. Армения, в лице Пашиняна, это все прекрасно понимает. Он может мечтать, что Армения будет самой сильной страной на Южном Кавказе. Но в реальности, сегодня это самая нищая и бедная страна, население которой не превышает 1,5 млн. Армяне массово покидают Армению. Если во времена существования СССР, в Армении проживали более 3 млн. армян, то сегодня их количество сократилось вдвое. И никакой перспективы у армян на своей же территории нет», – подчеркнул наш собеседник.

При этом эксперт добавил, что Пашинян может проводить большое количество т.н. «панармянских игр», но все это ни к чему не приведет.

«Пашинян прекрасно понимает, что страна находится в состоянии фиаско. В западной библиографии это называют failed state, то есть несостоявшееся государство. Поэтому, с этой точки зрения, думаю, что Азербайджан, как лидер геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе, продолжает свое развитие, является транспортным и геополитическим хабом на всем Южном Кавказе. Сегодня без Азербайджана невозможно осуществить ни один геополитический или геоэкономический проект.

Все это Пашинян прекрасно понимает. И поэтому он кормит свой народ «мегоармянскими» мечтами. Все это лишь слова. А в реальности, если Азербайджан решится на деоккупацию собственной территории, воспользовавшись 51–ой статьей Устава ООН (неотъемлемое право на индивидуальную самооборону), то у него есть на это все права, так как Нагорный Карабах и семь районов вокруг него, это неотъемлемая часть Азербайджана, признанной со стороны ООН в 1992 году.

Международные организации демонстрируют двойные стандарты в отношении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. В этой ситуации Азербайджан должен повышать уровень боеспособности своей армии, чтобы быть готовыми освободить земли, которые являются историческими территориями Азербайджана и сегодня несправедливо оккупированы. Официальный Баку не хочет кровопролития, но сегодняшняя азербайджанская армия способна освободить земли, если все другие средства урегулирования конфликта потерпят неудачу. Последнее заявление Пашиняна это подтверждает», — резюмировал А.Гут.

Бахтияр Сафаров

Minval.az