Армянские СМИ часто выдают желаемое за действительное, рассказал журналисту Minval.az военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя сообщения о возможном налаживании совместного производства оружия между Ираном и Арменией.

По его словам, вряд ли армянской стороне удастся воплотить эти планы в жизнь.

«Что есть у той же Армении, для того, чтобы они могли наладить совместный выпуск с Ираном? Такой технологии в Армении нет. Нет каких-то предприятий, которые заслуживают внимания, и которые могли бы выпускать наукоемкую продукцию, тоже нет. Данная информация также в интересах Ирана, мол, хотя и в отношении нас применяют санкции со стороны Запада и США, но у нас есть такие соседи, как Армения. И мы можем наладить с Ереваном какое-либо совместное производство», — продолжил Ш.Рамалданов.

При этом военспец не исключает того, что возможно речь идет о поставках определенного сырья из Армении в Иран:

«Возможно, речь идет о поставках в Иран определенных компонованных деталей, изготовленных за пределами Армении. К примеру, та же Россия соблюдает осторожность в отношениях с Ираном в свете примененных в отношении ИРИ санкций. И не исключено, что Россия использует канал через Армению для организации поставок компонованных деталей. В свою очередь, Армения хочет представить это так, будто между Тегераном и Ереваном достигнуто соглашение о совместном производстве в военно-технической сфере. Армения в этом случае может выступить в роли перевалочной базы», — сказал Ш.Рамалданов, отметив при этом, что любом случае Баку необходимо уделить внимание этим планам, так как Иран и Армения, являются странами-соседями Азербайджана.

«С одним из них мы находимся в состоянии войны. А другая страна помогает Армении. Мы знаем роль Ирана и иранских деловых лиц, которые участвовали в разграблении наших сел, находящихся на оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Армения, заигрывая с Ираном, можем «доиграться», и в отношении Еревана могут быть применены санкции. Однако мы знаем и то, что «армянское радио» часто выдает желаемое за действительное. Если Армении и Ирану удалось бы наладить какое-либо совместное производство, они давно бы заявили об этом», — продолжил он.

По мнению нашего собеседника, если данную тему искусно вуалируют, не упоминая о видах продукции, это означает, что ничего конкретного на самом деле нет.

«Не исключаю, что тем самым Армения преследует определенные цели, чтобы получить от Запада и США дивиденды. Думаю, все это игра. Либо же Армения может всего лишь выступить в качестве перевалочной базы», — резюмировал Ш.Рамалданов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az