На днях армяне обвинили Баку в том, что в ходе очередного мониторинга на линии соприкосновения азербайджанская сторона якобы в очередной раз не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Журналист «Минвала» обратился за комментариями по этому вопросу к военному эксперту Узеиру Джафарову, который напомнил, что подобные обвинения армянские оккупанты озвучивали неоднократно.

Тем не менее напомним, что мониторинг проводят полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ, до прибытия на линию соприкосновения армяно-азербайджанских войск, подробно изучающие карту местности, сравнивая с данными, полученными в ходе предыдущего осмотра. К тому же, вероятнее всего, они используют также данные, полученные при помощи фотографий со спутника.

— Выходит, полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ не могут ориентироваться на местности, и не знают, где они находятся, и на каком именно участке они проводят мониторинг — на передней линии или втором эшелоне фронта, — заявил У. Джафаров. — Я хочу «поздравить» армян с очередным изобретением. Они в который раз опровергают того же Анджея Каспшика и его команду, хотя тот же Каспшик и его команда открыто работают на армян, и от факта сего никогда не отказываются. Эти никчемные мониторинги не служат ничему. И мониторинги эти в интересах «дельцов» из ОБСЕ в лице Каспшика и его команды, так сказать для отчета, чтобы списать очередную сумму.

По словам военспеца, тот же Каспшик за все эти годы больше встречался с представителями армянского руководства, с сепаратистами из Нагорного Карабаха, чем с официальными лицами Азербайджана. А если он встречался с официальными лицами Азербайджана, то только ради того, чтобы выполнить поручения армянской стороны. К примеру, для того чтобы добиться освобождения того или иного пленного, либо вывоза тел убитых армянских военнослужащих.

Поэтому очередное обвинение, озвученное армянской стороны, говорит о том, что между Арменией и ОБСЕ была заключена договоренность. И армянскую сторону интересовало конкретное направление линии фронта. А потому они просили конкретно Каспшика провести мониторинг.

Тем не менее, в ОБСЕ уже проинформировали о том, что мониторинг прошел без инцидентов. А сейчас армянская сторона заявляет, мол, «азербайджанская сторона в очередной раз не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции».

Прежде чем приступить к мониторингу, представители ОБСЕ согласовывают с официальными лицами территории, где будут проведены работы по разминированию, для осмотра. И здесь вины азербайджанской стороны нет, в том, что армян интересовала другая точка, а Азербайджан действовал в том направлении, в котором уведомили Каспшика и его полевых помощников.

В целом, мы допускаем большую ошибку, — говорит У. Джафаров. — Эти мониторинги служат для того, чтобы фиксировать наши посты на участках фронта, и информация эта становится известна армянской стороне, которую интересуют маршруты продвижения наших войск, виды вооружений. А, тем временем, и с той, и этой стороны военнослужащие продолжают гибнуть.

Помимо этого, военспец упомянул о том, что в последнее время подобные мониторинги стали проводиться чаще, и делается это исключительно с целью придания своей бездеятельности «рабочего» вида.

«Порядок проведения мониторинга следующий: посредники обычно проводят встречу с главой Исполнительной власти района, на территории которого они проводят мониторинг. К примеру, на этот раз мониторинг проводился в Агдамском районе. Вначале они встретились с руководством данного района, затем — с командованием войсковой части. Наши военнослужащие сопровождали посредников на том участке, который заранее был согласован. То же самое и сопредельной стороны. Полевые помощники связываются друг с другом по рации, передавая координаты и направление движения, потом встречаются. После того, как они встретятся, объявляют об окончании мониторинга. Тот факт, что армяне хитростью пытаются «сместить» координаты проведения мониторинга — это их проблемы. Если бы с нашей стороны возникли проблемы, то об этом в первую очередь заявили бы полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Однако никаких серьезных инцидентов не было, так как наши военнослужащие знают, где и что будет проводиться, обеспечивая таким образом безопасность», — резюмировал У.Джафаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az