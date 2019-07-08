Осенью прошлого года отступающие воды в водохранилище Мосульской плотины неожиданно обнажили остатки древнего города. Археологи начали стихийно-спасательные раскопки руин. Специалисты Тюбингенского института выложили фото и видео раскопок дворца в Ираке, сообщает Sputnik.

Как сообщает международная исследовательская группа, место Кемуне можно датировать временем империи Миттани, которая доминировала над значительными частями северной Месопотамии и Сирии с 15-го по 14-й века до нашей эры.

Империя Миттани — одно из наименее исследованных царств Древнего Ближнего Востока.

На видео можно посмотреть виртуальную реконструкцию места раскопок и внешний вид дворца.

Руины дворца сохранились до высоты около семи метров. Внутри дворца команда археологов смогла определить периметр нескольких комнат и частично откопала восемь из них.

Десять глиняных табличек с клинописью эпохи Миттани в настоящее время переводятся и изучаются филологом Бетиной Файст из университета Гейдельберга.

Одна из табличек указывает на то, что археологи обнаружили древний город Захику, который упоминается в одном древнем ближневосточном источнике около 1800 года до нашей эры.

Империя Миттани охватывала территорию, простирающуюся от восточного побережья Средиземного моря к востоку от современного северного Ирака с 15-го века до середины 14-го до нашей эры.

Известно, что царь Миттани Тушратта выдал замуж свою дочь за фараона Аменхотепа III.

Империя Миттани потеряла свое политическое значение около 1350 года до нашей эры. Территории государства попали под контроль соседних империй хеттов и ассирийцев.

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