В Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшнем заседании была рассмотрена представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов».
Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города.
В завершение обсуждений представленная номинация была принята.
Отметим, что на сегодняшнем заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будут рассмотрены 10 номинаций ко включению в Список всемирного наследия.
🔴 BREAKING
Historic Centre of Sheki with the Khan’s Palace in #Azerbaijan 🇦🇿 has been inscribed on @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! 👏
ℹ https://t.co/thV0mwrj0X #43WHC pic.twitter.com/IhkDScjQvS
— UNESCO (@UNESCO) 7 июля 2019 г.