Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается принять участие в выборах 2020 года, и заявил, что тому не удастся победить.

«Байден — это проект по выпрашиванию власти. Некоторые вещи просто нельзя спасти. Китай и остальные страны, которые годами нас грабили, молятся на него. Он пренебрегал нашими военными, нашей правоохранительной системой и нашим здравоохранением. Увеличил размер нашего долга, и он стал больше, чем при всех остальных президентах вместе. Не выиграет!» — написал Трамп в субботу в твиттере.

Трамп неоднократно критиковал Байдена и других соперников на выборах 2020 года. В частности, Байдена он назвал «умственно слабым», а также «сонным Джо». Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США, передает агентство «Интерфакс».

Напомним, что ранее Байден заявил, что ему удалось собрать $21,5 млн на свою предвыборную кампанию.

Joe Biden is a reclamation project. Some things are just not salvageable. China and other countries that ripped us off for years are begging for him. He deserted our military, our law enforcement and our healthcare. Added more debt than all other Presidents combined. Won’t win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2019