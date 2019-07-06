Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается принять участие в выборах 2020 года, и заявил, что тому не удастся победить.

«Байден — это проект по выпрашиванию власти. Некоторые вещи просто нельзя спасти. Китай и остальные страны, которые годами нас грабили, молятся на него. Он пренебрегал нашими военными, нашей правоохранительной системой и нашим здравоохранением. Увеличил размер нашего долга, и он стал больше, чем при всех остальных президентах вместе. Не выиграет!» — написал Трамп в субботу в твиттере.

Трамп неоднократно критиковал Байдена и других соперников на выборах 2020 года. В частности, Байдена он назвал «умственно слабым», а также «сонным Джо». Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США, передает агентство «Интерфакс».

Напомним, что ранее Байден заявил, что ему удалось собрать $21,5 млн на свою предвыборную кампанию.

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