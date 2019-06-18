Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), чтобы более эффективно бороться с инфекционными болезнями. В опубликованном во вторник в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд — к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях.

ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе ведут мониторинг выполнения Целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках Совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существенный прогресс в продвижении к универсальному доступу человечества к ВСГ, все еще существуют «огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг». «Одного лишь доступа недостаточно. Если вода загрязненная и ее небезопасно пить или источник расположен далеко, и если доступ в туалет не является безопасным или же ограничен, то это означает, что мы не проявляем заботы о детях в мире», — заявила, комментируя доклад, эксперт ЮНИСЕФ по ВСГ Келли Энн Нейлор. Она подчеркнула, что наибольшему риску подвергаются дети и их родители в бедных и сельских общинах. Нейлор призвала правительства «инвестировать в свои общины» в целях обеспечения прав человека и преодоления «экономических и географических разрывов» в мире.

Minval.az