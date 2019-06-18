В Баку вышла в свет уникальная книга «Антология молодой кыргызской поэзии» на азербайджанском языке, сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Кыргызстане.

Начинает издание вступительная статья Чрезвычайного и Полномочного Посла (ЧПП) Азербайджана в КР Гидаята Оруджева, рассказывающая об отношениях двух стран, развивающихся благодаря братству народов и историческим связям.

В предисловии также отмечена важная роль литературы в культурном сотрудничестве. Посол обращает внимание и на тот факт, что в Азербайджане очень сложно найти людей, не знакомых с эпосом «Манас» и с произведениями великого Чингиза Айтматова. В свою же очередь, кыргызские братья и сёстры с таким же интересом изучают классическую и современную литературу Азербайджана. Он также подчеркивает позитивную практику, когда представители новейшего литературного поколения с ответственностью и решимостью берут эстафету в руки.

Руководитель проекта «Антология молодой кыргызской поэзии» — депутат Милли Меджлиса (Парламента) Джаваншир Фейзиев в «своих заметках» сообщает, что книга является плодом совместной работы посольства Азербайджана в КР, лично видного писателя, посла Гидаята Оруджева, кыргызских и азербайджанских поэтов.

Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Джаманкулов под заголовком издания высказал сердечные слова азербайджанским читателям, делясь с ними чувством радости, испытанным от вести, полученной от посла Гидаята Оруджева о подготовке аналогии. Добавив при этом, что каждая пропаганда литературы кыргызского народа за пределами страны, очень ценна для него.

Включённые в сборник сочинения 35-и молодых кыргызских поэтов на различные темы переведены с русского, турецкого и кыргызского языков на азербайджанский следующими литературоведами — Ибрагимом Ильяслы, доц, док., Расмией Сабир, доц, док., Тараной Туран (Рагимли), доц, док., Парваной Маммадли, Гульнар Сема (Гасымлы), Ханом Расулоглы, Акем Хаганом, Фаигом Балабейли, Эльшаном Азим, Эльмаддином Ниджатом, Талехом Мансуром, Интигамом Яшаром, Туралом Тураном, Гунель Эйвазлы, Айсель Ханларгызы (Сафарли), Соной Али, Умидом Наджари, Акбаром Гошалы.

Составлена она талантливыми молодыми писателями Кыргызстана, членами Всемирного Союза молодых тюркских писателей (ВСМТП) — Алтынбеком Исмаилом, Калычем Ягубом и Бекболатом Сарыбаем. Консультанты — академик Низами Джафаров, Заслуженный журналист Азербайджана Сона Валиева, ответственный за публикацию Акбар Гошалы, cекретарь Союза писателей Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Маджид, главный редактор газеты «Олайлар» Юнис Огуз.

Отметим, что в Баку и Бишкеке запланирована презентация нового издания. Антологию распространят по ведущим библиотекам, культурным центрам и литературным организациям двух стран.

Minval.az