В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.

Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, при стрельбе также пострадали семь человек.

Как отмечается, стрелку удалось скрыться с места происшествия.

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого.

#BREAKING Per @PhillyPolice Comm Richard Ross 8 total people shot 1 dead in a mass shooting at Southwest Philly graduation party. 4 children, 4 adults all hit. @CBSPhilly pic.twitter.com/zJsfIwbrR6

— Joshua Crompton (@PhillyNewsGuy) 17 июня 2019 г.