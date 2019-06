Издание Futurism опубликовало материал про запуск фигурки главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в игрушечном автомобиле ВАЗ-2107 в космос.

Основатель компании Tesla отреагировал на него в своем твиттере.

Он пошутил, что Россия заставляет его бросить ей вызов в рэп-баттле. Томские студенты, организовавшие полет ответили: «Поздно, Илон, вызов принят».

There was even a cutout of Roscosmos’ director-general in the driver’s seat. https://t.co/0Y4VSAPkq4

— Futurism (@futurism) 14 июня 2019 г.