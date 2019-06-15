Регион Персидского Залива еще на шаг приблизился к большой войне. Политики, журналисты и эксперты обсуждают новое нападение на танкеры в Оманском заливе. Торпедной атаке подверглись два «наливника»: Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, который перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, и судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов — оно шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань. Вначале в СМИ появились сообщения, что норвежский танкер в результате атаки затонул, но затем владелец судна их опроверг. Японский «нефтеналивник» с грузом метанола продолжает свой путь в порт назначения. Только вот основные драматические события в Оманском заливе только начинают «раскручиваться».

Центральное командование США уже опубликовало видеосвидетельства: за атакой на танкеры стоит Тегеран, точнее, «Корпус стражей исламской революции». На размещенной в открытом доступе видеозаписи видно, как экипаж торпедного катера, принадлежащего КСИР, снимает с борта одного из атакованных танкеров неразорвавшуюся мину. А после того, как поврежденные танкеры подали сигнал бедствия, в районе инцидента американские моряки видели множество ракетных катеров КСИР. Госсекретарь США Майк Помпео прямо обвинил Иран в «вопиющем нападении» на танкеры: «Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности».

В Иране, конечно, свою причастность к атаке отрицают. Но вот поможет ли эта «несознанка» Тегерану избежать больших неприятностей — вопрос по крайней мере открытый. Особенно если учесть, что это уже не первая атака на танкеры — достаточно вспомнить взрывы и пожары на четырех танкерах в территориальных водах ОАЭ. Доказательств, что и тогда речь шла об иранской диверсии, предостаточно. Наконец, есть еще «предыстория» вопроса. «Танкерная война» для Ирана — это испытанный метод шантажа мирового сообщества, прежде всего стран Запада и арабских государств Персидского Залива. Во время своей войны с Ираком в конце ХХ века Иран уже объявлял «законными мишенями» танкеры арабских стран Залива — союзников Багдада, а в середине восьмидесятых устроил в Ормузском проливе впечатляющую «танкерную войну». Эти суда, огромные, неповоротливые, с огнеопасным грузом, были прямо-таки идеальной мишенью для иранских ракетных катеров. И теперь в ответ на санкционное давление США Иран регулярно грозил перекрыть Ормузский пролив и даже проводил соответствующие военные учения. Теперь санкционное давление США достигло пика, к нему явно присоединяется и военный компонент, и версия, что Иран решил выполнять свои обещания и угрозы, как минимум имеет право на существование.

Более того, нетрудно догадаться, что Ирану такое решение могли и «подсказать» союзники, прежде всего в лице той же России. Для которой нынешний взлет напряженности в Персидском и Оманском заливах — это почти что «сценарий мечты». Рост цен на нефть и так обещает новый приток нефтедолларов в российскую экономику. Да еще к тому же блокированным окажется физический вывоз катарского газа, что вполне может вдохнуть новые перспективы в «полузадушенные» российские газовые проекты. Наконец, нет секрета и в другом: пока внимание США будет приковано к Ирану, Москва получит куда большую свободу рук в других регионах. А это и Украина, и Венесуэла. Что, конечно, ни в коей мере не повод считать Иран этакой «невинной овечкой», которую «злыдни»-россияне толкнули на опасную авантюру, если российское влияние на эти решения Тегерана вообще имело место.

Но, так или иначе, теперь «на повестке дня» у экспертов и аналитиков многих стран вполне понятные и ожидаемые вопросы: что дальше? США уже направили свой ракетный эсминец в Оманский залив, но ограничится ли этим Вашингтон? Если Иран прекратит атаки, есть шанс избежать большой войны, а если нет? В США полагают: после атаки на японский и норвежский танкеры могут последовать новые нападения. К тому же в Тегеране, по чьей-то подсказке или нет, выбрали весьма травматичный для всех сценарий — постоянные удары по союзникам США в странах Персидского Залива. Вечно оставлять его без ответа Вашингтон не сможет.

Рост цен на нефть и газ, безусловно, весьма выгодны Азербайджану — наша страна тоже экспортирует углеводороды. Но эту экономическую выгоду многократно перевешивает политический риск, связанный с опасностью начала войны у южной границы нашей страны, со всеми сопутствующими последствиями. Война, скорее всего, вызовет масштабные потоки беженцев. Эксперты не исключают попыток Ирана ударить по странам, которые там считают союзниками США, не только в Персидском Заливе, и отнести к их числу Азербайджан, который к тому же в Тегеране открыто объявляют «потерянными иранскими землями». Перечислять возможные риски можно до бесконечности. Пока это, конечно, теория. Но вот просчитывать варианты на тот случай, если эти теоретические предположения станут практикой, надо уже сегодня. Особенно с учетом того, что любой кризис — это, согласно классической трактовке, не только опасность, но и возможность. Особенно с учетом и геостратегического, и политического потенциала Азербайджана на иранском направлении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az