Французские журналисты организовали встречу американского ветерана Второй мировой войны и его возлюбленной после их расставания 75 лет назад, сообщает France TV.

Американец Кей Ти Роббинс участвовал в высадке войск союзников в Нормандии. В 1944 году он влюбился во француженку Жаннин Ганеи в городе Брие, где они вместе провели два месяца. После этого Роббинсу пришлось отправиться на Восточный фронт. Солдат надеялся вернуться и забрать девушку, однако после войны Роббинс уехал обратно в Америку.

За эти годы и Роббинс, и Ганеи завели семьи, родили детей и овдовели. Как рассказал изданию американец, он все эти 75 лет хранил черно-белую фотографию Ганеи. Уже на праздновании 75-летия высадки в Нормандии Роббинс, которому сейчас 97 лет, показал журналистам фотографию и заявил, что хотел бы еще раз посетить Брие.

Separated During WWII, Their Love Lasted Until They Reunited 75 Years Later: The year was 1944 and 24-year-old American soldier KT Robbins was stationed in Briey, in eastern France, waiting to be shipped to the Eastern Front. That’s where he met and fell… https://t.co/NE2hbJF6Bg pic.twitter.com/Ij4wGZzHci

