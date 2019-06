Президент США Дональд Трамп вновь породил волну шуток и фотожаб в соцсетях из-за твита, в котором он рассказывает о встрече с мировыми лидерами, в том числе «принцем китов». Об этом сообщает The Guardian.

В твите от 13 июня Трамп похвастался, что во время последней зарубежной поездки общался с «иностранными правительствами» ежедневно. «Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши», — написал он.

Киты в твите Трампа появились в результате некорректного написания слова Уэльс, ведь на английском эти два слова различаются в написании всего одной буквой – Wales и whales. В результате встреча с принцем Уэльским Чарльзом превратилась во встречу с «принцем китов».

И хотя Трамп быстро отреагировал и удалил сообщение, заменив его новым без ошибки, соцсети уже было не остановить.

«Первые фото с встречи Трампа с принцем китов» — написала пользовательница Хейзел Шеринг.

First photos in from Trump’s meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A

— Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 июня 2019 г.