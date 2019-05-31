Лидеры сепаратистов Южной Осетии и Карабаха Анатолий Бибилов Бако Саакян в ходе встречи в оккупированном Ханкенди обсудили вопросы «укрепления и развития отношений между республиками» и отметили «важность проведения» в Карабахе чемпионата Европы по футболу ConIFA – 2019 среди непризнанных государств. Визит «главы» Южной Осетии в оккупированные азербайджанские территории продлится три дня.

Делегация южноосетинских сепаратистов прибыла в оккупированные территории через Армению.

В сопровождении «министра» иностранных дел «НКР» Масиса Маиляна Бабилов возложил цветы к могилам армянских боевиков.

Minval.az