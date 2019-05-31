ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте центра появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос»). На это обратило внимание РБК.

В новом опросе респондентов теперь спрашивают о конкретном политике: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке представлены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

Согласно новому рейтингу, Путину доверяют 72,3% участников опроса, не доверяют — 23,7%.

Как пояснил РБК глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что теперь социологи интересуются у респондентов, «доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии».

«Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — пояснил он.

В прошлых опросах респондентам задавали такой вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому — не доверили бы решение важных государственных вопросов?». По этой методике, уровень доверия президенту России снизился до минимума с января 2006 года — до 31%. При этом две трети россиян сказали, что одобряют деятельность Путина на посту президента.

Позже в эфире «Дождя» Федоров назвал причиной падения рейтингов Путина то, что россияне не понимают, когда станут жить лучше. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина у главы государства «много разных рейтингов», и электоральный «перешел в тенденцию роста». После этого Федоров сказал, что вопрос о доверии — открытый: респондентам предлагают назвать политиков, но вариантов ответа не дают.

«Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — сказал Федоров.

Minval.az