Компания SOCAR Turkiye Enerji планирует построить бизнес-отель на полуострове Алиага в Турции.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечается в материалах компании.

«Строительство бизнес-отеля уже началось на территории, находящейся в собственности компании SCR Gayrimenkul Insaat ve Muvavirlik A.S. (дочерняя компания SOCAR Turkiye Enerji –ред.). Трехблочный отель будет включать 160 комнат. Планируется, что данный объект будет осуществлять свою деятельность под брендом одного из отелей международного класса», — отмечается в документах.

По данным SOCAR Turkiye Enerji, ввод отеля в эксплуатацию планируется в конце марта 2020 года.

Кроме того, компания планирует до конца 2020 года завершить строительство в Алиага Центра инноваций Ar-Ge и образовательной академии.

Minval.az