Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент и кандидат в президенты Джо Байден стали главными врагами на фоне предвыборной гонки за кресло главы Белого дома, отмечает телеканал CNN.

Трамп использует «знакомую тактику» атаки на Джо Байдена, называя его «сонным Джо», таким образом выставляя своих врагов умственно отсталыми. Такую же тактику глава государства использовал против экс-Госсекретаря США Хиллари Клинтон и лидера демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси, отмечает телеканал.

Байден же критикует Трампа за его хорошие отношения с зарубежными лидерами и унижение традиционных ценностей США, показывая, что он не подходит для такой должности и оскорбляет «американскую идею».

При этом атаки Трампа на Байдена в разгар предвыборной гонки перед выборами 2020 года делает из него самую сильную кандидатуру от Демократической партии.

Летом пройдут первые дебаты среди кандидатов-демократов.

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