Трамп использует «знакомую тактику» атаки на Джо Байдена, называя его «сонным Джо», таким образом выставляя своих врагов умственно отсталыми. Такую же тактику глава государства использовал против экс-Госсекретаря США Хиллари Клинтон и лидера демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси, отмечает телеканал.
Байден же критикует Трампа за его хорошие отношения с зарубежными лидерами и унижение традиционных ценностей США, показывая, что он не подходит для такой должности и оскорбляет «американскую идею».
При этом атаки Трампа на Байдена в разгар предвыборной гонки перед выборами 2020 года делает из него самую сильную кандидатуру от Демократической партии.
Летом пройдут первые дебаты среди кандидатов-демократов.