Еврокомиссия считает, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, «серьезно отступив» от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике, говорится в обнародованном в среду докладе.

ЕК обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состоянии переговоров со странами-кандидатами.

«Турция является ключевым партнером ЕС и страной-кандидатом. Диалог и сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, в важнейших областях, представляющих взаимный интерес, продолжаются, в том числе на основе эффективного сотрудничества в области миграции и решительной поддержки беженцев со стороны ЕС», — говорится в документе.

При этом в нем отмечается, что «Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая от принципов верховенства права и основных прав, ослабляя эффективную систему сдержек и противовесов в политической системе в результате вступления в силу конституционной поправки».

«Переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Основополагающие факты, ведущие к этой оценке, остаются в силе», — говорится в нем.

Minval.az