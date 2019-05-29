Сейм Латвии на внеочередном заседании в среду избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса, передает РИА Новости.

В Латвии президента избирает парламент. На эту должности претендовали три кандидата — Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Большинство депутатов Сейма поддержали кандидатуру Левитса.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году — факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Был кандидатом на пост президента в 2015 году. Также является автором преамбулы конституции Латвии, которая подразумевает, что Латвийское государство создано для того, чтобы «гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры».

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