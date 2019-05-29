США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе, какие следующие шаги нужно предпринять в отношении Ирана, заявил в среду журналистам советник США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы консультируемся с нашими союзниками в регионе, какой шаг предпринять следующим, поэтому я здесь. Мы ведем переговоры, каким может быть ответ на действия Ирана и группировок под его влиянием в Персидском заливе, пытаемся быть честными и ответственными в своем ответе на действия Ирана. Наша цель — дать понять Ирану, что подобные действия могут привести к очень сильному ответу со стороны США», — сказал Болтон, который прибыл с визитом в ОАЭ на фоне обострения отношений с Ираном.