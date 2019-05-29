«Мы консультируемся с нашими союзниками в регионе, какой шаг предпринять следующим, поэтому я здесь. Мы ведем переговоры, каким может быть ответ на действия Ирана и группировок под его влиянием в Персидском заливе, пытаемся быть честными и ответственными в своем ответе на действия Ирана. Наша цель — дать понять Ирану, что подобные действия могут привести к очень сильному ответу со стороны США», — сказал Болтон, который прибыл с визитом в ОАЭ на фоне обострения отношений с Ираном.

По его словам, почти подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры, в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось, передает РИА Новости.