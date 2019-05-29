Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна подумает о переговорах с США в том случае, если те снимут санкции и вернутся к выполнению соглашений по ядерной сделке. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает агентство Reuters.

«Дверь [к переговорам] не закрыта, если США отменят санкции и выполнят договоренности», — цитирует агентство слова политика.

Президент США Дональд Трамп 27 мая заявил, что Вашингтон согласится на переговоры с Тегераном, если исламская республика выразит желание их провести. Он подчеркнул, что меньше всех хочет «увидеть, как случатся страшные вещи».

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