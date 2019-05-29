Сборная Финляндии по хоккею испортила кубок чемпионата мира — 2019.

Фотографии с кубком появились в инстаграм-канале Кalpa Hockey. На них можно увидеть, что трофей лишился своей нижней части, передает российская «Газета».

Финские хоккеисты стали чемпионами мира, обыграв в финале мирового первенства сборную Канады. Последний раз команда Финляндии поднимала трофей над головой в 2011 году.

Стоит отметить, что в полуфинале мирового первенства именно финские хоккеисты со счетом 0:1 обыграли сборную России.

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