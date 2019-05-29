Сербские власти отправили из города Кралево к городу Рашка на границе с Косово колонну военной техники.

Об этом сообщает государственное информационное агенство Сербии Tanjug.

По данным сербского издания Kurir, колонна отправилась в 14:00 по местному времени, перед этим в Кралево приехал министр обороны Александр Вулин. Также сообщается о самолете МиГ-29, который летел по направлению к косовской границе.

Между тем, косовский телерадиоканал PTK2 сообщает о нормализации обстановки на севере частично признанной республики. Движение по трассе Зубин Поток — Северная Митровица возобновили.

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