Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Как передает РИА Новости, в компании назвали ограничения «лишением общественных прав».

«Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что американская конституция запрещает «тиранию использования законодательства вместо суда».

В Huawei также добавили, что Вашингтон не представил доказательств угрозы безопасности от компании, и предупредили другие отрасли об аналогичных рисках.

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