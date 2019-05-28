Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи признался в убийстве жены Митры Наджафи. Он выстрелил в женщину во время ссоры. Об этом сообщается на портале Fars.

— Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершённое преступление семейными неурядицами, — рассказала представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.

Ранее СМИ сообщали, что молодая женщина была убита в собственном доме выстрелом в сердце. Наджафи был также советником президента Ирана Хасана Рухани по экономическим вопросам. Убитая Митра Наджафи была его второй женой.

Minval.az