Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.

Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключит Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских комплексов.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать «допущения».

«Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами», — добавил Акар. Также он подчеркнул, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35 от американской стороны.

Minval.az